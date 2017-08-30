На Херсонщине появится первый класс на крымскотатарском языке обучения в материковой Украине

В поселке Новоалексеевка Геничевского района Херсонской области, граничащей с аннексированным Россией Крымом, откроют класс с крымскотатарским языком обучения. Об этом сообщил постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин, передает Крым.Реалии.

"Это первый класс на крымскотатарском языке обучения на материковой Украине", - подчеркнул Бабин.

Он добавил, что в Геническом районе компактно проживают крымские татары, преимущественно, жертвы вторичных депортаций.

"Люди, которые возвращались в 70-годах в Крым, не могли туда попасть или их повторно депортировали. И они оседали у Крыма. На ближайших железнодорожных станциях к Крыму: Новоалексеевка. Партизаны. И так далее. Они связаны с Крымом, к ним также будет особое внимание представительства", - пояснил представитель президента Украины в Крыму.