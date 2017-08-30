В автомобиле депутата Николаевского городского совета Дмитрия Жвавого сегодня утром, 30 августа, обнаружили взрывчатку. Об этом он написал в Facebook.

"Сегодня утром я как обычно вёз ребёнка и жену на работу и Детский сад, но какие-то УБЛЮДКИ хотели подорвать МОЮ СЕМЬЮ!!! Сработала дистанционное устройство взрывчатки!!!!! Слава БОГУ МЫ ЖИВЫ!!!!!!!!!!!", - написал Жвавый.

Подробности инцидента сообщила пресс-служба Оппозиционного блока в Николаевской области.

"Утром, когда он (Жвавый, - редю) с женой вез 3-летнюю дочь в детский сад, в машине сработало взрывное устройство и произошел взрыв. К счастью, устройство сработало некорректно, поэтому топливный бак не зацепило. Благодаря этому семья оппозиционера осталась жива. На место сразу же была вызвана полиция, ведутся следственные действия", - говорится в сообщении.

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В партии заявили, что вчерашние обыски у ее членов и сегодняшняя попытка подрыва депутата Жвавого – "факты политического давления на Оппозиционный блок в Николаеве".

Инцидент прокомментировал и глава Николаевской ОГА Алексей Савченко.

"Взрывчатка, установленная в автомобиле депутата Николаевского горсовета, может быть как попыткой запугать, так и реальным покушением на убийство. Уже пообщался с руководителями силовых структур и призвал их взять расследование под личный контроль. Уверен, что в кратчайшие сроки мы получим все ответы по этому инциденту", - сообщил Савченко.