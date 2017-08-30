Антимонопольный комитет расследует повышение цен на сжиженный газ

Антимонопольный комитет (АМКУ) начал расследование повышения цен на сжиженный газ. Об этом в эфире "5 канала" заявил государственный уполномоченный АМКУ Валерий Полюхович, передают Українські Новини.

АМКУ разослал запросы к субъектам рынка сжиженного газа, а также в Государственную фискальную службу, Министерство энергетики и угольной промышленности и в Государственную службу статистики с требованием разъяснить причины повышения цены на сжиженный газ.

"Конечно, мы не исключаем и исследуем вопрос субъективных факторов, которые могут влиять на этот рынок. То есть - согласованных действий, которые могут иметь место между субъектами... И я надеюсь, что в ближайшее время, в течение нескольких недель, у нас будет полная картина информации, которая даст нам возможность принять решение о возможном возбуждении дела в отношении согласованных действий на рынке сжиженного газа", - добавил Полюхович.

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Напомним, в Министерстве экономического развития и торговли отметили, что рост цен на сжиженный газ произошел отнюдь не по причине санкций СБУ.