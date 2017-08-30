Иванна Климпуш-Цинцадзе опубликовала также и статистику потерь в войне Украины с Россией

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе подчеркивает, что Российская Федерация превратила оккупированный Крым в концентрационный лагерь, где наибольшей ценностью является российское оружие. Об этом вице-премьер написала в Facebook.

"Оккупировав Крым, Россия заполнила его таким количеством оружия, которое имеет далеко не каждая европейская страна, – заявила Климпуш-Цинцадзе. – Мифический герой Мидас превращал все, к чему прикасался, в золото, а все территории, к которым тянутся руки РФ, превращаются в большие концентрационные лагеря, где наибольшей ценностью является российское оружие, которое держат бесправные и нищие люди".

По ее словам, "во многих уголках мира Москва создала зоны опасности и страха, с помощью которых дестабилизирует разные регионы планеты".

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"Действительно ли она так сильна? Нет. Как и вся современная Россия, ее армия тоже является советским наследием из прошлого. Сила России в ее наглости и нерешительности свободного мира. Она сильна, пока ей не оказывают сопротивление. Даже самый слабый может победить хулигана, когда начинает справедливо отстаивать свое достоинство и права. А мы – далеко не самые слабые ", – заявила Климпуш-Цинцадзе.

Вице-премьер разместила инфографику о количестве российских войск в Крыму, а также количестве оккупационных войск на востоке Украины.

По состоянию на 3 июля известно, что на оккупированном полуострове размещено 22 900 российских военных, 30 боевых кораблей, 5 подводных лодок, 106 артиллерийских систем, 120 средств противовоздушной обороны, 583 боевых бронированных машины, 58 боевых вертолетов, 113 боевых самолетов, 30 танков , 56 реактивных систем залпового огня и 16 береговых ракетных комплексов.

Говоря о размещении оккупационных войск в Донбассе, вице-премьер подчеркнула "масштабы лицемерия России, когда она отрицает свое присутствие на востоке Украины".

"Четвертый год убивая украинцев, Москва посылает на смерть и собственных граждан, – заявила министр. – Это не новость – ее руководители никогда не ценили чью-то жизнь, относясь к людям как к вещам, которые должны иметь инвентарный номер и слепо выполнять безумные приказы. Своих погибших в этой войне россияне хоронят в безымянных могилах, чтобы даже мертвые не могли напоминать им о преступлениях Кремля ".

По ее убеждению, отвечать России за содеянное все равно придется.

По ее данным, по состоянию на июль известно о размещении на востоке Украины 36 тыс. 300 российских наемников и 2 тыс. 900 кадровых российских военных.

Кроме того Климпуш-Цинцадзе опубликовала информацию о количестве погибших в российской-украинской войне – военных и гражданских.

"Наибольшие потери любой страны – это ее люди. В языке военных для этого есть страшный прилагательное – "безвозвратные" потери. Посмотрите, сколько украинских жизней погубил Путин, который верит только в силу террора и уверен в своей безнаказанности. Именно безнаказанность за предыдущие преступления РФ проложила смерти дорогу в Грузию, Украину, Сирию. С режимами, которые способны убивать ради своего сохранения, цивилизованные разговоры бесполезны. Тираны используют их для собственного тщеславия. Остановить агрессию можно, только сделав цену убийства неприемлемой для убийц, а ответственность неотвратимой" – написала министр.