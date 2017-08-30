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Главная » Страна » Русскоязычное население Украины страдает только на территориях, контролируемых силами РФ, – Волкер

Русскоязычное население Украины страдает только на территориях, контролируемых силами РФ, – Волкер

Русскоязычное население Украины страдает только на территориях, контролируемых силами РФ, – Волкер
Курт Волкер / Фото: flickr.com-cwa.events

Безопасность русскоязычных лучше обеспечивать без помощи России

30.08.17 1568
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Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер считает, что русскоязычное население Украины страдает только на территориях, которые контролируют российские силы. Об этом Волкер заявил в интервью Deutsche Welle.

"Россия выразила озабоченность положением русскоязычного населения на востоке Украины. И, честно говоря, единственная территория, где страдают русскоязычные жители, – это область под контролем российских сил. Поэтому, если есть другой способ обеспечить безопасность людей без присутствия там российских сил, это, возможно, было бы лучше для всех", – подчеркнул Волкер.

Ранее сообщалось, что Курт Волкер не видит разницы между оккупацией Крыма и российским вторжением в Донбасс.

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