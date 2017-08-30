Гройсман определился, кто будет "связным" между Кабмином и Радой

Народный депутат из фракции Блока Петра Порошенко Вадим Денисенко будет назначен представителем правительства в Верховной Раде Украины. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает РБК-Украина.

"Мы сегодня тоже примем решение о представителе правительства в Верховной Раде. Мы провели консультации с коллегами-чиновниками и приняли решение, что это будет народный депутат Украины Вадим Денисенко", - заявил Гройсман.

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По его словам, представитель правительства должен будет усилить коммуникацию между Кабинетом министров и Верховной Радой.

Напомним, 3 апреля народный депутат Украины, заместитель главы фракции Блока Петра Порошенко Ирина Луценко стала представителем президента Украины в Верховной Раде