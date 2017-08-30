До конца года на украинских дорогах появится 78 новых пунктов габаритно-весового контроля

Кабинет министров внес изменения в порядок осуществления габаритно-весового контроля на дорогах и поддержал увеличение количества пунктов проверки. Соответствующее постановление правительство поддержало в среду, 30 августа, передает Украинская правда.

Перед этим глава Укртрансбезопасности Михаил Ноняк сообщил, что в Украине не хватает подобных пунктов проверки.

"На наших дорогах есть около 30 работающих пунктов габаритно-весового контроля. 8 из них работают в круглосуточном режиме. Для того, чтобы покрыть всю территорию Украины, все те транспортные потоки, все артерии... этих площадок недостаточно. Поэтому предлагается увеличить количество пунктов габаритно-весового контроля", - сказал он.

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Ноняк сообщил, что на средства, предоставленные Евросоюзом, до конца сентября Укртрансбезопасности получит передвижные лаборатории, которые будут работать не только на габаритно-весовом контроле, но и по другим видам контроля. До конца года Укртрансбезопасность получит 78 таких комплексов.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что будет увеличено количество инспекторов на дорогах.