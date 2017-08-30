Президент назвал приоритетную задачу в области образования

Президент Украины Петр Порошенко назвал приоритетную задачу в сфере образования. Об этом глава государства сказал в ходе церемонии открытия Наварийской общеобразовательной школы-гимназии I-III ступеней во Львовской области, передает пресс-служба президента.

Президент подчеркнул, что развитие сельских школ является приоритетной задачей.

По его словам, много лет в Украине утверждалось, что "украинское село погибает и умирает, там нет работы, и власть не знает решения проблемы".

"Мы демонстрируем кардинально другие подходы – в селе мы должны повысить качество образования, современные технологии, интернет, опыт лучших педагогов", – подчеркнул глава государства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В киевские школы в этом году пойдут 32 тысячи первоклассников

Напомним, в 2018 году на техническую модернизацию начальной школы выделят 1 млрд гривен.