В Харькове избили депутата Харьковского облсовета от Самопомочи, главу правления Харьковского антикоррупционного центра Дмитрия Булаха. Об этом он рассказал изданию Depo.Харків.
"Напали сзади. Пожалуй, поломанные ребра, не могу говорить", - сказал Булах.
Он добавил, что нападение произошло сегодня, 30 августа, около 12:20 возле станции метро "Харьковский тракторный завод".
Коллега Булаха, депутат от Самопомичи Игорь Черняк в Facebook сообщил, что нападавших было двое.
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"Сначала ударили тяжелым предметом по голове сзади, после чего добивали ногами. Травмы серьезные", - написал он.