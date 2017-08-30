Суд заочно приговорил экс-руководителя мариупольской милиции к 11 годам тюрьмы

Олег Моргун сотрудничал с боевиками во время оккупации города, а позже возглавил подконтрольную террористам Новоазовскую райадминистрацию

23 августа Приазовский районный суд Запорожской области заочно приговорил бывшего и.о. начальника мариупольской милиции Олега Моргуна к 11 годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Во время судебных слушаний было доказано, что 18 мая 2014 года исполняющий обязанности начальника мариупольской милиции Олег Моргун принял участие в пресс-конференции, которую проводили представители террористической организации "ДНР" - Кузьменко и Борисов (прозвище "Чечен") в захваченном здании мариупольского управления по борьбе с организованной преступностью.

"Участие руководителя горотдела милиции в пресс-конференции освещалась в средствах массовой информации, что дискредитировало репутацию и подорвало авторитет органов МВД Украины в вопросах борьбы с преступностью. При этом милиционер осознавал, что своими действиями он нарушает присягу сотрудника органов МВД Украины, но безразлично отнесся к этому и умышленно не принял никаких мер по освобождению захваченного административного здания и задержанию членов террористической организации "ДНР", - говорится в сообщении.

После увольнения из органов МВД в 2014 году в связи с выходом на пенсию Моргун переехал в Новоазовск, контролируемый боевиками. В марте 2015 года он даже возглавил Новоазовскую райадминистрацию на оккупированной территории.

Приговором суда Олег Моргун заочно признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) УК Украины, и приговорен к 11 годам лишения свободы.