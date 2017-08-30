В РФ заявляют о похищении в Киеве российской журналистки

Российский СМИ заявляют, что в Киеве в среду, 30 августа, была похищена российская журналистка "Первого канала" Анна Курбатова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу телеканала.

"Подтверждаем (эту информацию, – ред.)", – заявили в пресс-службе.

Другие подробности случившегося не приводятся.

Ранее сообщение о похищении журналистки появилось в бегущей строке на телеканале "Россия 24".

Накануне стало известно, что Курбатова попала в базу данных украинского сайта "Миротворец". Авторы сайта обвинили журналистку в "манипулировании информацией" и подготовке "тенденциозного сюжета" о параде в честь Дня Независимости Украины.

Напомним, Служба безопасности Украины выдворила из Украины и запретила въезд двум испанским журналистам Антонио Памплиегу и Мануэлю Анхеля Састре из-за их антиукраинской деятельности.

Они были выдворены из страны в Нидерланды 25 августа после 20 часов ожидания в аэропорту Киева. В 2015 году Памплиегу и Састре были включены в черный список граждан, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины. После протеста со стороны испанского правительства Киев снял санкции с журналистов в мае 2016 года.