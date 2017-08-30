США увеличили пошлины на продукцию завода Ахметова

Это связано с наличием отягощающих обстоятельств ввиду отказа завода от полного сотрудничества в процессе расследования

28 августа 2017 года Министерство торговли США приняло решение о введении предварительных компенсационных пошлин на импорт углеродистой и легированной катанки из Италии и Турции.

Согласно данным Комиссии по международной торговле (ITC) при Минторге США, размер пошлины для итальянских производителей составит от 1,7% до 44,18%, сообщает Uaprom .

Так завод Ferriere Nord S.p.A., входящий в Pittini Group, получил пошлину 1,7%, тогда как завод Ferriera Valsider S.p.A. (принадлежит крупнейшей в Украине горно-металлургической группе "Метинвест") - 44,18%.

“Высокий размер пошлины, введенной против продукции Ferriera Valsider, связан с наличием отягощающих обстоятельств ввиду отказа завода от полного сотрудничества в процессе расследования”, - сообщается в материалах ITC.

При этом турецкие импортеры катанки получили ставку в размере до 2,27%.

Окончательные пошлины американский Минторг планирует огласить до 9 ноября 2017 года, а к 26 декабря ITC должна утвердить предложенные меры.

Напомним, 1 октября ЕС обнулит пошлины на ввоз украинской обуви.