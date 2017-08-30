Украина дорого продала свою долю в компании по производству ядерного топлива

В ходе торгов цена выросла почти в 52 раза

Фонд государственного имущества сегодня, 30 августа, на открытых торгах продал 33,3% акций ЧАО Совместное украинско-казахстанско-российское предприятие по производству ядерного топлива (УкрТВС) за 47,79 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.

В ходе торгов цена выросла почти в 52 раза.

Стартовая цена доли составляла 921 тыс. грн, в аукционе участвовали шесть претендентов, победителем стала зарегистрированная в Киеве частная компания "Вайс Трейд".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Никто не захотел покупать госпакет акций одной из крупнейших энергокомпаний Украины

Напомним, компания УкрТВС была создана в конце 2001 года для развития связей между предприятиями Украины, Казахстана и РФ по производству ядерного топлива. Собственниками компании с равными долями по 33,3% стали Фонд госимущества Украины, казахский Казатомпром и российская ТВЭЛ. Однако совместное производство ядерного топлива наладить так и не удалось.

Ранее сообщалось, что по итогам первого полугодия 2017 года Украина импортировала 51% ядерного топлива из Швеции (производитель – Westinghouse), 49% - из России (компания ТВЭЛ).