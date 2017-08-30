Сигареты могут снова подорожать, – эксперты

Эксперты Группы Всемирного банка смоделировали будущий рост налогов на табак, который традиционно проходит в январе каждого года.
Об этом сообщает UBR.ua.
Согласно данным исследования, сейчас потенциальными вариантами роста акцизов в следующем году могут быть такие варианты:
- Повышение специфического акциза на 29%;
- Увеличение специфического акциза на 33%, а адвалорного до 20%;
- Повышение специфического акциза на 40% и адвалорного до 20%.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: За продажу б/у вещей теперь придется платить налог
По оценкам экспертов Украинского центра контроля над табаком и Всемирного банка, самым выгодным для государства является третий сценарий, который поможет привлечь в бюджет наибольшее количество дополнительных средств.
Только за первое полугодие этого года госбюджет получил от табачных акцизов 18,6 млрд грн, что на 86% больше, чем два года назад.
Также, ни для кого не секрет, что поднятие налогов сопровождается и ростом стоимости табачных изделий.
Так, в случае принятия третьего сценария, налоговая нагрузка на пачку сигарет вырастет на 6-8 грн, а средняя цена может увеличиться в среднем на 10 грн уже в следующем году, говорят эксперты.
Напомним, Кабмин принял решение о введении единого счета для налогоплательщиков.