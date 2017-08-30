Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Сигареты могут снова подорожать, – эксперты

Сигареты могут снова подорожать, – эксперты

Сигареты могут снова подорожать, – эксперты
Иллюстративное фото

За первое полугодие этого года госбюджет получил от табачных акцизов 18,6 млрд грн, что на 86% больше, чем два года назад

30.08.17 119
000

Эксперты Группы Всемирного банка смоделировали будущий рост налогов на табак, который традиционно проходит в январе каждого года.

Об этом сообщает UBR.ua.

Согласно данным исследования, сейчас потенциальными вариантами роста акцизов в следующем году могут быть такие варианты: 

 - Повышение специфического акциза на 29%;

 - Увеличение специфического акциза на 33%, а адвалорного до 20%;

 - Повышение специфического акциза на 40% и адвалорного до 20%.

По оценкам экспертов Украинского центра контроля над табаком и Всемирного банка, самым выгодным для государства является третий сценарий, который поможет привлечь в бюджет наибольшее количество дополнительных средств.

Только за первое полугодие этого года госбюджет получил от табачных акцизов 18,6 млрд грн, что на 86% больше, чем два года назад.

Также, ни для кого не секрет, что поднятие налогов сопровождается и ростом стоимости табачных изделий.

Так, в случае принятия третьего сценария, налоговая нагрузка на пачку сигарет вырастет на 6-8 грн, а средняя цена может увеличиться в среднем на 10 грн уже в следующем году, говорят эксперты.

Напомним, Кабмин принял решение о введении единого счета для налогоплательщиков.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
За продажу б/у вещей теперь придется платить налогДвоим украинцам не разрешили провезти в Австрию 30 тыс. сигаретКабмин принял решение о введении единого счета для налогоплательщиков

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Йося и его дети. История одесского гинеколога 33593
  2. Реформатор с котёнком. Максим Нефьодов о том, как провести приватизацию с помощью соцсети 2124
  3. Охотники за биткоинами. Насколько безопасно добывать, хранить и обменивать криптовалюты 3896
  4. Толпа всегда ужасна, — режиссер Марина Разбежкина 838
  5. Вход через интернет. Как группа DZIDZIO шла к успеху и зачем её лидеру кино 2600
  6. Честные ноты Алексея Когана. Куратор Koktebel Jazz Festival о музыке как иллюзии жизни 1070
  7. Территория призраков. Как Кристиан Петцольд бежал из немецкого захолустья 1370
  1. Синдром величия. Аркадий Бабченко о развале России 10119 / 15058
  2. Серсею Ланистер убьют, Дейнерис отравят, а Сноу оседлает дракона 7329 / 7921
  3. Йося и его дети. История одесского гинеколога 5340 / 33593
  4. Киев инициирует экстренную встречу в Минске 5159 / 5803
  5. Железнодорожную арку Керченского моста закрепили на опорах 5088 / 5793
  6. Осовременили. С 1 октября в Украине обещают поднять пенсии 5 миллионам пенсионеров 4961 / 10060
  7. В Минсоцполитики назвали размер максимальной пенсии в Украине 3372 / 3551
  1. Йося и его дети. История одесского гинеколога 59 / 33593
  2. Синдром величия. Аркадий Бабченко о развале России 48 / 15058
  3. Жизнелюбы. Как помочь радоваться жизни тем, кому за 60 14 / 1630
  4. Обнародованы данные о военном присутствии РФ в Крыму и Донбассе 12 / 3289
  5. Дорога смерти. Как украинские войска покидали Иловайск в августе 2014-го 12 / 1982
  6. Осовременили. С 1 октября в Украине обещают поднять пенсии 5 миллионам пенсионеров 11 / 10060
  7. Русскоязычное население Украины страдает только на территориях, контролируемых силами РФ, – Волкер 10 / 1811
https://www.dobovo.com/ru/
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.