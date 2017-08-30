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Главная » Страна » Видео Бывший заместитель Пшонки построил себе дворец под Киевом, – СМИ

Видео Бывший заместитель Пшонки построил себе дворец под Киевом, – СМИ

<span class="label red">Видео</span> Бывший заместитель Пшонки построил себе дворец под Киевом, – СМИ
Фото: bihus.info

Дом экс-прокурора находится в поселке Дмитровцы под Киевом

30.08.17 1906
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Экс-заместитель бывшего генпрокурора Виктора Пшонки Евгений Блаживский за годы на госслужбе построил себе дом площадью 1260 кв. м. Об этом сообщают журналисты Bihus.info.

Дом экс-прокурора находится в поселке Дмитровцы под Киевом, был введен в эксплуатацию в 2010 году и оформлен на жену Блаживского Любовь.

Со ссылкой на Реестр прав на недвижимое имущество журналисты сообщают, что в 2006 году Любовь Блаживская по дарственной стала также владелицей 93-метровой квартиры во Львове.

Дочери Блаживского, работающие судьями, также задекларировали большие площади недвижимости, наличные сбережения и ювелирные изделия.

Евгений Блаживский владеет Jeep Grand Cherokee 2011 года выпуска.

Старшая дочь экс-прокурора Оксана Блаживская – судья Хозяйственного суда Киева – указала в своей декларации за 2016 год квартиру, площадью 110 кв м в Киеве, записанную на несовершеннолетнюю дочь Соломию. Оксана Блаживская задеркларировала также кольца с жемчужинами и бриллиантами, две иконы из драгоценных металлов и фарфоровый барельеф ручной работы с позолотой. Наличными она хранит €3 тыс., около $6 тыс. и 130 тыс. грн.

Младшая дочь Блаживского Наталья – судья Высшего административного суда. Согласно декларации, она с мужем живет в доме, площадью 259 кв м в Дмитровцах, и ездит на автомобилях Subaru Forester 2014 года выпуска и Subaru Legacy 2011 года выпуска.

Однако журналисты отмечают, что муж Натальи Блаживской работает директором правового департамента корпорации "Индустриальное сообщество Донбасса" Сергея Тарусы. Он за последние четыре года, согласно декларации, зарабатывал от 2 до 4 млн грн.

Сам Евгений Блаживский работал в органах прокуратуры с 1981 по 2012 год. С 2012 по 2014 год был ректором Национальной академии прокуратуры.

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