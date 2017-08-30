Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Фирташа в Испанию не экстрадируют, - СМИ

Фирташа в Испанию не экстрадируют, - СМИ

Фирташа в Испанию не экстрадируют, - СМИ
Фото: Дмитрий Стойков

Такое решение венского суда подтверждает политическую мотивировку экстрадиции

30.08.17 18
000

Земельный суд Вены 29 августа отклонил запрос правоохранителей Испании на экстрадицию украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа.

Об этом сообщают европейские СМИ со ссылкой на Kurier.

Суд счел присланные из Барселоны документы недостаточными для обоснования выставленного в отношении Фирташа европейского ордера на арест.

Издание также цитирует защитников украинского бизнесмена экс-министра юстиции Австрии Дитера Бомдорфера и Рудигера Шендера, по мнению которых, такое решение венского суда подтверждает политическую мотивировку экстрадиции, которую испанские правоохранители пытались осуществить по запросу США.

Напомним, ФБР обвиняет Фирташа в коррупции при получении разрешения на разработку титанового месторождения в Индии. Якобы олигарх и его сотрудники заплатили индийским чиновникам 19 миллионов евро.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Фирташ за долги "Крымского титана" отдаст оккупантам базу отдыхаГПУ проводит обыски в компаниях ФирташаЗавод Фирташа в оккупированном Крыму получает сырье из материковой Украины, – Джемилев

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Йося и его дети. История одесского гинеколога 33593
  2. Реформатор с котёнком. Максим Нефьодов о том, как провести приватизацию с помощью соцсети 2124
  3. Охотники за биткоинами. Насколько безопасно добывать, хранить и обменивать криптовалюты 3896
  4. Толпа всегда ужасна, — режиссер Марина Разбежкина 838
  5. Вход через интернет. Как группа DZIDZIO шла к успеху и зачем её лидеру кино 2600
  6. Честные ноты Алексея Когана. Куратор Koktebel Jazz Festival о музыке как иллюзии жизни 1070
  7. Территория призраков. Как Кристиан Петцольд бежал из немецкого захолустья 1370
  1. Синдром величия. Аркадий Бабченко о развале России 10119 / 15058
  2. Серсею Ланистер убьют, Дейнерис отравят, а Сноу оседлает дракона 7329 / 7921
  3. Йося и его дети. История одесского гинеколога 5340 / 33593
  4. Киев инициирует экстренную встречу в Минске 5159 / 5803
  5. Железнодорожную арку Керченского моста закрепили на опорах 5088 / 5793
  6. Осовременили. С 1 октября в Украине обещают поднять пенсии 5 миллионам пенсионеров 4961 / 10060
  7. В Минсоцполитики назвали размер максимальной пенсии в Украине 3372 / 3551
  1. Йося и его дети. История одесского гинеколога 59 / 33593
  2. Синдром величия. Аркадий Бабченко о развале России 48 / 15058
  3. Жизнелюбы. Как помочь радоваться жизни тем, кому за 60 14 / 1630
  4. Обнародованы данные о военном присутствии РФ в Крыму и Донбассе 12 / 3289
  5. Дорога смерти. Как украинские войска покидали Иловайск в августе 2014-го 12 / 1982
  6. Осовременили. С 1 октября в Украине обещают поднять пенсии 5 миллионам пенсионеров 11 / 10060
  7. Русскоязычное население Украины страдает только на территориях, контролируемых силами РФ, – Волкер 10 / 1811
https://www.dobovo.com/ru/
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.