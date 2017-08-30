Фирташа в Испанию не экстрадируют, - СМИ

Земельный суд Вены 29 августа отклонил запрос правоохранителей Испании на экстрадицию украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа.
Об этом сообщают европейские СМИ со ссылкой на Kurier.
Суд счел присланные из Барселоны документы недостаточными для обоснования выставленного в отношении Фирташа европейского ордера на арест.
Издание также цитирует защитников украинского бизнесмена экс-министра юстиции Австрии Дитера Бомдорфера и Рудигера Шендера, по мнению которых, такое решение венского суда подтверждает политическую мотивировку экстрадиции, которую испанские правоохранители пытались осуществить по запросу США.
Напомним, ФБР обвиняет Фирташа в коррупции при получении разрешения на разработку титанового месторождения в Индии. Якобы олигарх и его сотрудники заплатили индийским чиновникам 19 миллионов евро.