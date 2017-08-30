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Главная » Страна » Уехал и не вернулся. Как украинец Павел Гриб попал в ловушку ФСБ
Уехал и не вернулся. Как украинец Павел Гриб попал в ловушку ФСБ
Фото: из открытых источников

Уехал и не вернулся. Как украинец Павел Гриб попал в ловушку ФСБ

Фокус узнал, что произошло с украинцем Павлом Грибом, выехавшим в Беларусь на встречу со своей девушкой, завербованной ФСБ

Ян Авсеюшкин - 30.08.17 96
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В День независимости Украины девятнадцатилетний Павел Гриб отправился в Гомель на встречу со своей девушкой из России и не вернулся. Отец Павла, пограничник Игорь Гриб, стал бить тревогу и отправился в Гомель. Там, по его словам, белорусские милиционеры сообщили о том, что его сын объявлен в розыск российским ФСБ.

— Выяснил, что Павел находится в розыске по ст. 205 УК РФ (террористический акт. — Фокус), инициатором розыска является ФСБ РФ по Краснодарскому краю, — сообщил Игорь Гриб.

Впрочем, здесь есть нестыковка. Если бы Павел действительно был в розыске, его бы задержали ещё на пограничном пункте. Отец парня к пограничникам обратился, но те ответили, что информации о его сыне у них нет. Водитель автобуса, перевозивший Павла, утверждает, что проблем с пересечением границы у молодого человека не было.

Роковая возлюбленная

Татьяна утверждает, что в июле её задержали сотрудники ФСБ по обвинению в терроризме, заставив выманить из Украины Павла на встречу

Фокус связался с девушкой Павла. Её зовут Татьяна, живёт в Сочи. Они познакомились в «ВКонтакте», там же общались. В начале весны Павел удалил свою страницу из соцсети, общение перешло в скайп. В разговорах молодые люди затрагивали и политические темы. Татьяна утверждает, что в июле её задержали сотрудники ФСБ по обвинению в терроризме, заставив выманить из Украины Павла на встречу.  

— Сказали, что это мой единственный шанс получить разрешение на оформление документов и выезд в Украину, — объясняет она ситуацию Фокусу.

По словам Татьяны, на встречу с Павлом она приехала из Минска, куда прилетела с мамой. Оттуда девушка отправилась на такси в Гомель, туда же должен был приехать из Украины Павел. Говорит, что все этапы дорогостоящей поездки они с матерью оплачивали самостоятельно, хотя всех подробностей не знает — детали путешествия сотрудники ФСБ обсуждали с её матерью. Девушка подчёркивает, что о месте встречи с украинцем российским спецслужбам не говорила, но им и так всё было известно. Павла она якобы предупреждала, что находится под колпаком ФСБ, но тот всё равно решил ехать.

По словам Татьяны, в Гомеле они встретились неподалёку от железнодорожного вокзала на аллее проспекта Победы. Вместе провели полчаса, после чего Павел пошёл на вокзал. Парень был одет в камуфляжные штаны, ботинки бежевого цвета, серую толстовку, был с чёрным рюкзаком. Позже фээсбэшники рассказали ей, где находится Павел, но раскрывать детали она не захотела.

— Да, он жив, но я не могу сказать, где он, так как это может ухудшить наше с ним положение. В том числе в отношении безопасности, — сказала Татьяна.

За что именно её задержали в июле, девушка не говорит, объясняя, что дала подписку о неразглашении. Утверждает, что в переписке с ней Павел написал нечто, что привлекло внимание российских спецслужб. Это, видимо, и стало поводом для возбуждения уголовного дела против неё и Павла по обвинению в терроризме.

— Его задержали именно из-за слов, которые он говорил мне. До этих разговоров со мной они даже не знали о его существовании, — объясняет Татьяна Фокусу.

Себя девушка называет украинской националисткой. Говорит, что при обыске у неё нашли самодельную символику запрещённой в России организации.

Серая зона

Причины похищения Павла неясны, официальной реакции от ФСБ до сих пор нет

Интересна реакция белорусской стороны. Так, в пресс-службе МВД Беларуси заявили, что уголовное дело возбуждено не было, поскольку заявления не поступало. МИД не сразу подтвердил получение ноты от украинского посольства, а пресс-служба КГБ отрицает возможность работы ФСБ на своей территории.

Причины похищения Павла неясны, официальной реакции от ФСБ до сих пор нет. Его отец не связывает похищение сына со своей деятельностью: Игорь Гриб — офицер-пограничник, но смог беспрепятственно въехать и выехать из Беларуси. Ни с какими предложениями насчёт судьбы сына с той стороны на него не выходили.

Сам Павел в силовых структурах не служил. С Татьяной общался только по переписке в «ВКонтакте» и скайпе, до встречи в Гомеле они не виделись. Поддерживал Евромайдан и идеи украинского национализма. Если за отправную точку взять слова Татьяны, информация, ставшая поводом для уголовного дела, обсуждалась только в его личной переписке с ней.

Интересно, что в Сочи, откуда сама Татьяна, накануне Олимпиады спецслужбы получили доступ к телефонным разговорам и интернет-переписке любого человека. Возможно, именно так под прицел ФСБ и попала Татьяна, в результате спецоперации с которой ещё один гражданин Украины стал жертвой российских спецслужб. 

Напомним, это не первый случай исчезновения лиц, связанных с Украиной, на территории Беларуси. Так, в феврале в Гомеле ФСБ похитила Владислава Тихонькина, водителя экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, убитого в Киеве. Тихонькина вывезли в Брянскую область и допрашивали 12 часов, после чего отпустили. 

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