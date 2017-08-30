В Крыму продадут принадлежавшие Коломойскому АЗС

Власти оккупированного Крыма приняли решение выставить на продажу пять автозаправочных станций (АЗС), которые ранее принадлежали украинскому олигарху Игорю Коломойскому и были национализированы после аннексии полуострова.
Об этом сообщает ТАСС.
Минимальная стоимость пяти АЗС оценивается в 107,2 млн рублей.
Средства, вырученные от продажи АЗС, власти планируют потратить на компенсационные выплаты крымским вкладчикам украинских банков.
Напомним, Коломойский заявил о неосведомленности представителей Нацбанка.