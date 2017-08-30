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Главная » Страна » В Крыму продадут принадлежавшие Коломойскому АЗС

В Крыму продадут принадлежавшие Коломойскому АЗС

В Крыму продадут принадлежавшие Коломойскому АЗС
Фото: jetsetter.ua

Вырученные средства планируют потратить на компенсационные выплаты крымским вкладчикам украинских банков

30.08.17 268
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Власти оккупированного Крыма приняли решение выставить на продажу пять автозаправочных станций (АЗС), которые ранее принадлежали украинскому олигарху Игорю Коломойскому и были национализированы после аннексии полуострова.

Об этом сообщает ТАСС.

Минимальная стоимость пяти АЗС оценивается в 107,2 млн рублей.

Средства, вырученные от продажи АЗС, власти планируют потратить на компенсационные выплаты крымским вкладчикам украинских банков.

Напомним, Коломойский заявил о неосведомленности представителей Нацбанка.

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