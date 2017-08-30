Мобильный оператор "Киевстар" разъяснил отказ от ряда тарифов их непопулярностью.
Из-за чего пользователи этих тарифов с 1 сентября будут переведены на новые, более дорогостоящие.
"Есть ряд устаревших контрактных тарифных планов, где условия не удовлетворяют актуальным потребностям клиентов. Эти тарифные планы не пользуются популярностью, поэтому закрываются. Клиентам предложен переход на актуальные тарифы из действующей линейки, где больше мобильного интернета, СМС и голосового трафика", - сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу оператора.
Напомним, Киевстар с 1 сентября повышает тарифы.