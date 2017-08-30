Гройсман представил ключевые законопроекты на следующую сессию ВР

Презентация была осуществлена в ходе заседания правительства в среду, 30 августа, информирует пресс-служба Кабмина.

"Надо сделать ее результативной. Мы можем этой осенью принять необходимые решения, которые одновременно изменят ситуацию во многих сферах нашей жизни", – отметил Гройсман.

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По его словам, речь идет о пяти ключевых пакетах законопроектов, касающихся приоритетных реформ: в сфере образования, медицины, пенсионной системы, новых стандартов в финансовой сфере, управления государственной собственностью, введения электронных услуг и изменений в административном управлении.

Среди предложений премьер-министр выделил следующие:

1. Пенсионная реформа (четыре законопроекта – №6614, №6615, №6616, №6617).

По словам Гройсмана, ко второму чтению готовится законопроект, который позволит пересчитать пенсии более чем 5,6 млн граждан и провести индексацию пенсий для около 4 млн граждан.

"Таким образом, рост пенсий коснется 9 млн украинцев. При этом реформа обеспечит автоматическую индексацию пенсий в соответствии с изменениями средней зарплаты и инфляции", – отметил Гройсман.

Он напомнил, что предложенные правительством решения не предусматривают повышения пенсионного возраста, зато отменяют 15-процентное налогообложение пенсий работающим пенсионерам.

"Это возможно сделать уже с 1 октября. Правительство подготовило все финансовые возможности, и мы рассчитываем на то, что реформа будет принята уже в сентябре", – подчеркнул премьер-министр.

2. Реформа в сфере образования (законопроект №3491-д).

Премьер подчеркнул, что принятие указанной реформы обеспечит внедрение новых принципов обучения и управления школами, предоставит школам большую автономию в распоряжении финансовыми ресурсами и формировании учебного процесса.

"В этом году мы обеспечили повышение заработных плат педагогам на 50%. В следующем году зарплаты будут повышены не менее чем на 25%", – напомнил Гройсман.

3. Медицинская реформа (законопроекты №6327, №6604).

Как отметил глава правительства, реформа здравоохранения обеспечит создание в стране современной модели финансирования здравоохранения, что позволит пациенту выбирать врача и больницу – независимо от места регистрации. Отдельный пункт изменений – введение государственного гарантированного и бесплатного для пациента пакета качественных медицинских услуг и лекарств.

"Мы отходим от практики финансирования учреждений здравоохранения, койко-мест. Мы будем финансировать конкретную медицинскую услугу. Мы должны сделать все, чтобы система здравоохранения стала качественной. Все решения на финишной прямой", – заверил Гройсман.

4. Электронные доверительные услуги (законопроект №4685).

Законопроект предусматривает введение электронных инструментов, облегчающих ведение бизнеса, которые обеспечат дополнительные возможности для граждан и предприятий на основе использования новейших технологий.

Документ, в частности, предлагает создать механизмы онлайн-общения бизнеса с органами власти и вводит онлайн-доступ к административным услугам для граждан. Как ожидают в правительстве, инициатива обеспечит широкие возможности украинского бизнеса в едином цифровом пространстве ЕС.

5. Международные стандарты финотчетности (законопроект №646-д).

Законопроект направлен на усиление позиций Украины в рейтингах легкости ведения бизнеса, обеспечения притока прямых инвестиций и установления прозрачности финансовой отчетности компаний. Речь идет об обязательном применении международных стандартов учета для крупных предприятий и одновременном уменьшении отчетности для малого бизнеса, об открытости добывающих компаний и доступе граждан к финансовым отчетам предприятий.

Премьер-министр также предложил отозвать из парламента около 60 законопроектов, которые потеряли свою актуальность.

Напомним, Порошенко связал резкий скачок цен на автогаз с "гибридной войной".