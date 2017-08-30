Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Гройсман представил ключевые законопроекты на следующую сессию ВР

Гройсман представил ключевые законопроекты на следующую сессию ВР

Гройсман представил ключевые законопроекты на следующую сессию ВР
Владимир Гройсман / Фото пресс-службы Верховной Рады

Речь идет об образовании, медицине, пенсионной системе, финансовой сфере, управлении госсобственностью, введении электронных услуг и изменениях в административном управлении

30.08.17 822
000

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман накануне старта новой сессии парламента представил ключевые законопроекты, требующие принятия.

Презентация была осуществлена в ходе заседания правительства в среду, 30 августа, информирует пресс-служба Кабмина.

"Надо сделать ее результативной. Мы можем этой осенью принять необходимые решения, которые одновременно изменят ситуацию во многих сферах нашей жизни", – отметил Гройсман.

По его словам, речь идет о пяти ключевых пакетах законопроектов, касающихся приоритетных реформ: в сфере образования, медицины, пенсионной системы, новых стандартов в финансовой сфере, управления государственной собственностью, введения электронных услуг и изменений в административном управлении.

Среди предложений премьер-министр выделил следующие:

1. Пенсионная реформа (четыре законопроекта – №6614, №6615, №6616, №6617).

По словам Гройсмана, ко второму чтению готовится законопроект, который позволит пересчитать пенсии более чем 5,6 млн граждан и провести индексацию пенсий для около 4 млн граждан.

"Таким образом, рост пенсий коснется 9 млн украинцев. При этом реформа обеспечит автоматическую индексацию пенсий в соответствии с изменениями средней зарплаты и инфляции", – отметил Гройсман.

Он напомнил, что предложенные правительством решения не предусматривают повышения пенсионного возраста, зато отменяют 15-процентное налогообложение пенсий работающим пенсионерам.

"Это возможно сделать уже с 1 октября. Правительство подготовило все финансовые возможности, и мы рассчитываем на то, что реформа будет принята уже в сентябре", – подчеркнул премьер-министр.

2. Реформа в сфере образования (законопроект №3491-д).

Премьер подчеркнул, что принятие указанной реформы обеспечит внедрение новых принципов обучения и управления школами, предоставит школам большую автономию в распоряжении финансовыми ресурсами и формировании учебного процесса.

"В этом году мы обеспечили повышение заработных плат педагогам на 50%. В следующем году зарплаты будут повышены не менее чем на 25%", – напомнил Гройсман.

3. Медицинская реформа (законопроекты №6327, №6604).

Как отметил глава правительства, реформа здравоохранения обеспечит создание в стране современной модели финансирования здравоохранения, что позволит пациенту выбирать врача и больницу – независимо от места регистрации. Отдельный пункт изменений – введение государственного гарантированного и бесплатного для пациента пакета качественных медицинских услуг и лекарств.

"Мы отходим от практики финансирования учреждений здравоохранения, койко-мест. Мы будем финансировать конкретную медицинскую услугу. Мы должны сделать все, чтобы система здравоохранения стала качественной. Все решения на финишной прямой", – заверил Гройсман.

4. Электронные доверительные услуги (законопроект №4685).

Законопроект предусматривает введение электронных инструментов, облегчающих ведение бизнеса, которые обеспечат дополнительные возможности для граждан и предприятий на основе использования новейших технологий.

Документ, в частности, предлагает создать механизмы онлайн-общения бизнеса с органами власти и вводит онлайн-доступ к административным услугам для граждан. Как ожидают в правительстве, инициатива обеспечит широкие возможности украинского бизнеса в едином цифровом пространстве ЕС.

5. Международные стандарты финотчетности (законопроект №646-д).

Законопроект направлен на усиление позиций Украины в рейтингах легкости ведения бизнеса, обеспечения притока прямых инвестиций и установления прозрачности финансовой отчетности компаний. Речь идет об обязательном применении международных стандартов учета для крупных предприятий и одновременном уменьшении отчетности для малого бизнеса, об открытости добывающих компаний и доступе граждан к финансовым отчетам предприятий.

Премьер-министр также предложил отозвать из парламента около 60 законопроектов, которые потеряли свою актуальность.

Напомним, Порошенко связал резкий скачок цен на автогаз с "гибридной войной".

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Без Ротшильда. Об украинском кумовстве в особо крупных размерахУкраинским военным изменили порядок начисления денежного довольствияГройсман планирует внести проект госбюджета-2018 в Раду 15 сентября

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Йося и его дети. История одесского гинеколога 33929
  2. Реформатор с котёнком. Максим Нефьодов о том, как провести приватизацию с помощью соцсети 2136
  3. Охотники за биткоинами. Насколько безопасно добывать, хранить и обменивать криптовалюты 3925
  4. Толпа всегда ужасна, — режиссер Марина Разбежкина 842
  5. Вход через интернет. Как группа DZIDZIO шла к успеху и зачем её лидеру кино 2604
  6. Честные ноты Алексея Когана. Куратор Koktebel Jazz Festival о музыке как иллюзии жизни 1071
  7. Территория призраков. Как Кристиан Петцольд бежал из немецкого захолустья 1379
  1. Синдром величия. Аркадий Бабченко о развале России 10907 / 15935
  2. Серсею Ланистер убьют, Дейнерис отравят, а Сноу оседлает дракона 8189 / 8846
  3. Йося и его дети. История одесского гинеколога 5614 / 33929
  4. Киев инициирует экстренную встречу в Минске 5175 / 5813
  5. Железнодорожную арку Керченского моста закрепили на опорах 5130 / 5817
  6. Осовременили. С 1 октября в Украине обещают поднять пенсии 5 миллионам пенсионеров 5048 / 10138
  7. В Минсоцполитики назвали размер максимальной пенсии в Украине 3392 / 3572
  1. Йося и его дети. История одесского гинеколога 67 / 33929
  2. Синдром величия. Аркадий Бабченко о развале России 51 / 15935
  3. Жизнелюбы. Как помочь радоваться жизни тем, кому за 60 14 / 1643
  4. Обнародованы данные о военном присутствии РФ в Крыму и Донбассе 13 / 3332
  5. Без Ротшильда. Об украинском кумовстве в особо крупных размерах 13 / 702
  6. Дорога смерти. Как украинские войска покидали Иловайск в августе 2014-го 12 / 2019
  7. Осовременили. С 1 октября в Украине обещают поднять пенсии 5 миллионам пенсионеров 11 / 10138
https://www.dobovo.com/ru/
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.