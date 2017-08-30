Собранный на Трухановом острове мусор продадут

В субботу, 2 сентября, на Трухановом осторове состоится первая акция в рамках соцпроекта "Чистый Киев". Весь собранный мусор продадут, а вырученные с этого средства – планируют направить на благотворительность.
Об этом сообщает пресс-служба Днепровской районной в Киеве госадминитрации на странице в Facebook.
Начало толоки в 10:00. Сбор в 9:45 возле кафе "Скворечник". Ожидаемая продолжительность акции – 2,5-3 часа.
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В пресс-службе отметили, что инвентарем обеспечивает организатор мероприятия.
Отмечается, что весь собранный мусор будет реализован, а вырученные с этого средства – направлены на благотворительность.
Напомним, Киев выделил более 40 млн грн на мусорный полигон в Подгорцах.