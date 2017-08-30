Зарплата Луценко вырастет почти в два раза

Глава ГПУ Юрий Луценко сообщил о повышении заработной платы сотрудникам прокуратуры.
Об этом он заявил на своей странице в Facebook.
С августа генпрокурор будет получать 94 тысячи гривен (было 49 тысяч).
Таким образом, его зарплата выросла в 1,9 раза.
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"Прокурор ГПУ в зависимости от выслуги будет получать 20-34 тысяч гривен (было 16-23), прокурор региональной и местной получит 14-26 тысяч гривен (было 9-14)", - написал он.
При этом, по мнению Луценко, данное повышение вполне заслуженное.
Напомним, Госстат считает, что украинцы стали больше зарабатывать.