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Зарплата Луценко вырастет почти в два раза

Зарплата Луценко вырастет почти в два раза
Юрий Луценко / Фото: Пресс-служба БПП

По мнению генпрокурора, данное повышение вполне заслуженное

30.08.17 44
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Глава ГПУ Юрий Луценко сообщил о повышении заработной платы сотрудникам прокуратуры.

Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

С августа генпрокурор будет получать 94 тысячи гривен (было 49 тысяч).

Таким образом, его зарплата выросла в 1,9 раза.

"Прокурор ГПУ в зависимости от выслуги будет получать 20-34 тысяч гривен (было 16-23), прокурор региональной и местной получит 14-26 тысяч гривен (было 9-14)", - написал он.

При этом, по мнению Луценко, данное повышение вполне заслуженное. 

Напомним, Госстат считает, что украинцы стали больше зарабатывать.

 

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