Грабителей столичных интернет-клубов задержали

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Задержание произвели в Голосеевском районе столицы. Администратор интернет-клуба сообщил о том, что в помещении заведения по реализации лотереи два человека, угрожая оружием, похитили более 11 тысяч гривен.

Неподалеку от места совершения преступления правоохранители обнаружили автомобиль "ВАЗ", в салоне которого находились четыре человека, а при осмотре нашли помповое ружье, газовый пистолет, четыре ножа, телескопическую палку и рации.

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Злоумышленники действовали по следующей схеме: один ждал возле автомобиля, а остальные в масках совершали разбойные нападения, угрожая персоналу оружием. При совершении преступлений пользовались рациями, которые были настроены на полицейскую волну. У следствия есть все основания считать, что бандиты причастны к 14-ти разбойным нападениям.

В состав преступной группы входили двое братьев, которые ранее привлекались к уголовной ответственности за совершение грабежей, разбоев, угонов, еще один их сообщник имел проблемы с законом за сбыт наркотиков.

Напомним, киевлянину грозит до 10 лет лишения свободы за детское порно.