В зоне АТО пропали без вести более 400 человек

В МИД констатируют, что розыск этих лиц невозможен из-за препятствий со стороны российско-террористических сил

В Министерство иностранных дел Украины заявили о необходимости срочного решения проблемы поиска пропавших без вести и идентификации погибших на Донбассе.

Об этом говорится в заявлении МИД по случаю Международного дня пропавших без вести.

Уточняется, что пропавшими без вести в зоне АТО числятся более 400 человек.

"Поиск пропавших без вести и идентификация тел погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины в Донбассе остается одной из самых болезненных гуманитарных проблем, требующих безотлагательного решения. По данным Объединенного центра по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц, заложников и установления местонахождения без вести пропавших в районе проведения АТО, более 400 человек считаются сейчас пропавшими без вести", - сообщается в заявлении.

В МИД констатируют, что розыск этих лиц невозможен из-за препятствий со стороны российско-террористических сил и систематических ограничений ими доступа для международных гуманитарных организаций на территорию отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

"Украинская сторона глубоко благодарна Международному комитету Красного Креста как нейтральному посреднику за активное участие в решении проблемы пропавших без вести и оказание поддержки их семьям. Надеемся на дальнейшее продолжение этой важной гуманитарной миссии МККК, в частности на оккупированных территориях, к которым временно отсутствует доступ украинской стороны", - также сказано в заявлении МИД.

Напомним, время работы КПВВ в зоне АТО сокращается.