В Украине с начала года исчезли более 5 тысяч детей

С начала 2017 года в полицию поступило 5075 заявлений о пропаже детей.

Об этом 30 августа заявил замглавы Нацполиции Константин Бушуев, информирует пресс-служба правоохранительного органа.

По словам Бушуева, количество заявлений о пропаже детей в этом году превысило показатели 2015 года и почти догнало данные за 2016 год, однако полиция стала чаще возвращать пропавших детей домой.

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"Если в 2015 году в Нацполицию поступило более 4,5 тысячи сообщений об исчезновении детей, то в прошлом году таких сообщений было около 6 тысяч. За 8 месяцев этого года в полицию уже поступило 5075 сообщений о пропаже детей. Мы имеем определенную положительную динамику в части их розыска", – заявил он.

Замглавы Нацполиции отметил, что на исчезновение детей влияет социально-экономическая ситуация в стране, а несовершеннолетние часто склоняются к бродяжничеству.

Напомним, на Донетчине полицейские забрали детей из 112 семей.