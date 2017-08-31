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Главная » Страна » АТО: боевики стреляли из гранатометов в Авдеевской промзоне и у шахты Бутовка
АТО: боевики стреляли из гранатометов в Авдеевской промзоне и у шахты Бутовка
Фото: Пресс-центр штаба АТО
Ситуация в Донбассе

АТО: боевики стреляли из гранатометов в Авдеевской промзоне и у шахты Бутовка

Всего зафиксировано 19 случаев нарушения режима прекращения огня

31.08.17 24
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За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 19 раз открывали огонь по позициям сил АТО. Большинство обстрелов были не долговременными и имели четко выраженный провокационный характер. Потерь среди украинских бойцов нет. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На Донецком направлении после 18 часов боевики из гранатометов открывали огонь по украинским позициям в Авдеевский промзоне и у шахты Бутовка. А на подступах к Зайцево и Каменке преступники применяли стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы.

На Приморском направлении активность противника была зафиксирована лишь в окрестностях Водяного. Здесь преступники трижды обстреляли наши опорные пункты из крупнокалиберного пулемета.

На Луганском направлении на протяжении всех суток сохранялась тишина.

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