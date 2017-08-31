ВСУ занимают 30 место в рейтинге лучших армий мира, - Минобороны

Украина оказалась на 30 месте в рейтинге лучших армий мира по версии Global Firepower. Об этом сообщает пресс-служба Министерство обороны Украины.

"Международная компания Global Firepower, которая ежегодно составляет рейтинг лучших армий мира, в этом году поместила Украину на 30 место (между Швецией и Мьянмой)", – говорится в сообщении.

По сравнению со странами-соседями Украина заняла третье место – после РФ (2 место) и Польши (19 место).

Первое место в рейтинге заняла армия США, второе – РФ В первую десятку также вошли Великобритания, Япония, Турция, Германия и Египет.

Всего в рейтинге оценивали вооруженные силы 133 стран.

При создании рейтинга Global Firepower провела комплексное исследование, в ходе которого учитывала более 50 факторов. Страны, которые имеют ядерный арсенал, получали бонусные баллы. Также дополнительные баллы получали страны, которые являются членами НАТО.