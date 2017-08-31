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Главная » Страна » Украинский политзаключенный Клых находится в больнице Магнитогорска, - адвокат

Украинский политзаключенный Клых находится в больнице Магнитогорска, - адвокат

Украинский политзаключенный Клых находится в больнице Магнитогорска, - адвокат
Станислав Клых / Фото: Радио Свобода

Российские власти не сообщают диагноз

31.08.17 268
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Украинца  Станислава Клыха, незаконно осужденного в РФ, удерживают в больнице в российском Магнитогорске. Об этом сообщил адвокат Илья Новиков в Facebook.

"По последней информации Станислав Клых в больнице в Магнитогорске, а не в Челябинске, как сообщалось на прошлой неделе. В связи с чем его туда перевели, и какой у него диагноз родным официально не сообщают", - написал Новиков.

Напомним, Станислава Клыха задержали в сентябре 2014 года на территории Российской Федерации, когда украинский журналист приехал в гости к беременной подруге. В марте 2014 года был задержан лидер Украинской национальной ассамблеи (УНА) Николай Карпюк.

Российские следователи утверждают, что в 1994 году Карпюк вместе с Дмитрием Корчинским и членами УНА-УНСО прибыл на территорию Чечни якобы для "совершения нападений и убийства граждан, военнослужащих вооруженных сил РФ, а также сотрудников правоохранительных органов". Кроме того, в СК РФ заявляют, что Карпюк совместно с Александром Музычко возглавлял банду под названием "Викинг", в которую также якобы вошли Дмитрий Ярош и Станислав Клых.

В феврале 2016 года российская правозащитная организация "Мемориал" признала Карпюка и Клыха политзаключенными.

26 мая 2016 года верховный суд Чечни приговорил граждан Украины Николая Карпюка и Станислава Клыха к 22,5 и 20 годам колонии строгого режима, соответственно.

Украина направила России около десяти запросов об экстрадицииКарпюка и Клыха, последний отправили в августе.

26 октября Верховный суд России оставил приговор Карпюку и Клыху в силе.

21 ноября 2016 года судья Заводского райсуда Грозного Асламбек Шаипов добавил Клыху еще месяц к 20 годам тюрьмы "по делу об оскорблении прокурора Саламбека Юнусова". 

26 августа Клыха из Верхнеуральской тюрьмы перевели в больницу, но в какую именно не було известно.

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