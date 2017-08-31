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Сегодня последний день обмена зеленых жетонов на синие в киевском метро

Сегодня последний день обмена зеленых жетонов на синие в киевском метро
Фото из открытых источников

Старые жетоны можно поменять на четырех станциях

31.08.17 58
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До 19:00 31 августа киевляне и гости столицы могут обменять зеленые жетоны для проезда в метро на синие в четырех центрах на станциях столичной подземки. Об этом заявила спикер Киевского метрополитена Наталия Макогон, передает 112 Украина.

Макогон напомнила, что обмен жетонов в связи с подорожанием проезда в подземке проводится либо пропорционально, либо с доплатой. Начиная с 1 сентября обмен жетонов станет невозможным.

"У нас работают четыре центра. Это станции "Майдан Незалежности", "Политехнический институт", "Дарница" и "Дорогожичи", там с 8:00 до 19:00 можно обменять все зеленые жетоны. Они обмениваются или пропорционально, или с доплатой. Например, если у вас 5 зеленых жетонов, то вы получаете 4 синих, или если у вас 1 зеленый жетон, то нужно будет доплатить 1 грн. Завтра в обращении будут только синие жетоны. В принципе мы жетон выводим из оборота. Большинство наших пассажиров уже пользуются карточками", - заявила она.

Макогон также отметила, что по состоянию на 31 августа пассажиры столичной подземки обменяли более 100 тыс. жетонов.

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