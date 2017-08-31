Бывший главный конструктор КБ "Южное" возглавил Госкосмос

Кабинет министров Украины уволил Юрия Радченко с должности председателя Государственного космического агентства, назначив вместо него Павла Дегтяренко. Об этом свидетельствуют распоряжения правительства №583-р и №584-р.
"Освободить Радченко Юрия Николаевича от исполнения обязанностей председателя Государственного космического агентства Украины. Назначить Дегтяренко Павла Глебовича председателем Государственного космического агентства Украины с даты начала фактического выполнения им должностных обязанностей сроком на пять лет с оплатой труда в соответствии с законодательством, установив испытания сроком на три месяца", – говорится в документах.
Ранее Дегтяренко занимал должность главного конструктора и начальника конструкторского бюро по системному проектированию ракет и ракетных комплексов ГП КБ "Южное".
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Напомним, в сентябре 2016 года Кабмин назначил Юрия Радченко исполняющим обязанности председателя Государственного космического агентства Украины.