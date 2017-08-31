Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » НАПК поддержало отмену декларирования антикоррупционных организаций

НАПК поддержало отмену декларирования антикоррупционных организаций

НАПК поддержало отмену декларирования антикоррупционных организаций
Фото: УНИАН

Агентство выступило против обязательных годовых финансовых отчетов для общественных объединений

31.08.17 56
000

31 августа Национальное агентство по предупреждению коррупции на своем заседании одобрило заключение к проекту Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению открытости для общества информации о финансировании деятельности общественных объединений и использования международной технической помощи", которым, в частности, предлагается отменить декларирование антикоррупционных общественных организаций.

Об этом сообщает пресс-центр НАПК.

"НАПК поддерживает предложенные изменения относительно исключения обязанности подавать декларацию общественных активистов, лиц, получающих денежные средства, имущество в рамках реализации в Украине программ или проектов технической или другой, в том числе безвозвратной, помощи в сфере предотвращения и противодействия коррупции", – говорится в документе.

Также на сайте ведомства говорится, что Национальное агентство не поддерживает законопроект №6674, в той части, где общественные объединения обязывают обнародовать годовой финансовый отчет о своей деятельности.

"Внедрение подобных законодательных механизмов содержит признаки такого коррупциогенного фактора, как безосновательное создание избыточных обременений для общественных объединений и физических лиц-предпринимателей, и является дискриминационным, поскольку к другим юридическим лицам публичного и частного права такие требования не предъявляются", – отмечается в заключении НАПК.

Напомним, 8 июля президент Петр Порошенко подал на рассмотрение Верховной Рады Украины проекты законов "О внесении изменений в Налоговый кодекс" и "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению открытости для общества информации о финансировании деятельности общественных объединений и использовании международной технической помощи".

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Главу Укравтодора обвинили в нарушении антикоррупционного законодательстваНАПК завершило проверку деклараций ПорошенкоНАПК уличило одного из руководителей Нацполиции в том, что тот не задекларировал собаку

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Йося и его дети. История одесского гинеколога 35852
  2. Реформатор с котёнком. Максим Нефьодов о том, как провести приватизацию с помощью соцсети 2176
  3. Охотники за биткоинами. Насколько безопасно добывать, хранить и обменивать криптовалюты 4026
  4. Толпа всегда ужасна, — режиссер Марина Разбежкина 870
  5. Вход через интернет. Как группа DZIDZIO шла к успеху и зачем её лидеру кино 2638
  6. Честные ноты Алексея Когана. Куратор Koktebel Jazz Festival о музыке как иллюзии жизни 1102
  7. Территория призраков. Как Кристиан Петцольд бежал из немецкого захолустья 1411
  1. Синдром величия. Аркадий Бабченко о развале России 12462 / 18886
  2. Серсею Ланистер убьют, Дейнерис отравят, а Сноу оседлает дракона 7937 / 10883
  3. Йося и его дети. История одесского гинеколога 3800 / 35852
  4. Обнародованы данные о военном присутствии РФ в Крыму и Донбассе 3127 / 3546
  5. "Киевстар" разъяснил отказ от ряда тарифов их непопулярностью 2770 / 3193
  6. Бывший заместитель Пшонки построил себе дворец под Киевом, – СМИ 2079 / 2529
  7. Русскоязычное население Украины страдает только на территориях, контролируемых силами РФ, – Волкер 1884 / 2059
  1. Синдром величия. Аркадий Бабченко о развале России 63 / 18886
  2. Йося и его дети. История одесского гинеколога 46 / 35852
  3. Без Ротшильда. Об украинском кумовстве в особо крупных размерах 36 / 1832
  4. Обнародованы данные о военном присутствии РФ в Крыму и Донбассе 15 / 3546
  5. Русскоязычное население Украины страдает только на территориях, контролируемых силами РФ, – Волкер 10 / 2059
  6. Польский пловец первым в мире переплыл Балтийское море 7 / 233
  7. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от Межигорья 5 / 6352
https://www.dobovo.com/ru/
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.