НАПК поддержало отмену декларирования антикоррупционных организаций

31 августа Национальное агентство по предупреждению коррупции на своем заседании одобрило заключение к проекту Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению открытости для общества информации о финансировании деятельности общественных объединений и использования международной технической помощи", которым, в частности, предлагается отменить декларирование антикоррупционных общественных организаций.

Об этом сообщает пресс-центр НАПК.

"НАПК поддерживает предложенные изменения относительно исключения обязанности подавать декларацию общественных активистов, лиц, получающих денежные средства, имущество в рамках реализации в Украине программ или проектов технической или другой, в том числе безвозвратной, помощи в сфере предотвращения и противодействия коррупции", – говорится в документе.

Также на сайте ведомства говорится, что Национальное агентство не поддерживает законопроект №6674, в той части, где общественные объединения обязывают обнародовать годовой финансовый отчет о своей деятельности.

"Внедрение подобных законодательных механизмов содержит признаки такого коррупциогенного фактора, как безосновательное создание избыточных обременений для общественных объединений и физических лиц-предпринимателей, и является дискриминационным, поскольку к другим юридическим лицам публичного и частного права такие требования не предъявляются", – отмечается в заключении НАПК.

Напомним, 8 июля президент Петр Порошенко подал на рассмотрение Верховной Рады Украины проекты законов "О внесении изменений в Налоговый кодекс" и "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению открытости для общества информации о финансировании деятельности общественных объединений и использовании международной технической помощи".