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Главная » Страна » В Украине растет уровень агрессии в отношении журналистов, – НСЖУ

В Украине растет уровень агрессии в отношении журналистов, – НСЖУ

В Украине растет уровень агрессии в отношении журналистов, – НСЖУ
Фото: school.aif.ru

С таким мнением согласны 56% сотрудников медийной сферы

31.08.17 45
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В Украине уровень проявления агрессии по отношению к журналистам при выполнении ими профессиональных обязанностей продолжает расти. Об этом свидетельствует опрос среди работников СМИ, проведенный Национальным союзом журналистов Украины. 

56% журналистов, принимавших участие в опросе, согласились с тем, что в последнее время повысился уровень агрессии к журналистам.

При этом, отвечая на вопрос "Как вы считаете, каким образом изменилась за последние 3 года степень проявления агрессии к журналистам при выполнении ими своих профессиональных обязанностей?", на значительное увеличение агрессии указали 26,3% опрошенных, а позицию "скорее увеличился" обозначили 30,3%.

По словам председателя НСЖУ Сергея Томиленко, результаты опроса подтверждают, что вопрос безопасности журналистов является острой проблемой в медиа-среде. 

"Мы в НСЖУ считаем, что власть и правоохранители должны публично отчитываться перед общественностью за расследование преступлений против журналистов, ведь отсутствие справедливости, системная безнаказанность – это прямая ответственность правоохранителей", – сказал он. 

Исследование проводилось методом онлайн-опроса по сплошной выборке членов НСЖУ и базам сотрудников Укринформ, Интерфакс и других медийных учреждений. Для обработки были отобраны с помощью компьютерной программы 120 анкет. Опрос проводился анонимно в июле-августе 2017.

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