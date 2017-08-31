Порошенко ввел в действие решение СНБО об усилении кибербезопасности

Президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о мерах по усилению кибербезопасности. Об этом говорится в указе президента №254 от 30 августа, передает пресс-служба главы государства.
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 июля 2017 "О состоянии выполнения решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 29 декабря 2016 "Об угрозах кибербезопасности государства и неотложные меры по их нейтрализации", - сказано в нем.
Данным решением Кабинету министров поручено обеспечить в течение года финансирование расходов на проектирование защищенного центра обработки данных для размещения государственных электронных информационных ресурсов, а также принять меры по созданию и обеспечению функционирования Национального центра оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций.
В трехмесячный срок правительству поручено урегулировать вопрос о запрете государственным органам, предприятиям, учреждениям и организациям заключать договоры и закупать услуги по доступу к Интернету у провайдеров, у которых отсутствуют документы о подтверждении соответствия системы защиты информации установленным требованиям.
В шестимесячный срок Кабмину поручено обеспечить финансирование расходов на модернизацию ситуационных центров по кибербезопасности Службы безопасности Украины и Государственной службы специальной связи и защиты информации.
СБУ, администрации Госспецсвязи и Национальной полиции поручено безотлагательно активизировать сотрудничество с зарубежными партнерами по противодействию кибератакам на критическую информационную инфраструктуру, проведению расследований таких кибератак, установлению причин и условий их совершения, а также по привлечению международной технической помощи для обеспечения киберзащиты государственных электронных информационных ресурсов, объектов критической инфраструктуры.
Ряд положений указа не обнародованы, поскольку предназначены исключительно для служебного пользования.