СБУ расследует два дела по фактам возможных покушений на Порошенко

Служба безопасности Украины расследует 2 уголовных производства по фактам возможного покушения на жизнь Президента Петра Порошенко. Об этом говорится в ответе СБУ на запрос Українських Новин.

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Согласно ответу, по состоянию на 29 августа в производстве СБУ находятся 2 производства по статье 112 Уголовного кодекса по факту возможного посягательства на жизнь главы государства.

В то же время отмечается, что криминальные производства по фактам покушения на спикера Верховной Рады Андрея Парубия и премьер-министра Владимира Гройсмана не начинались и не расследуються.

Напомним, в автомобиле депутата Николаевского городского совета Дмитрия Жвавого утром, 30 августа, обнаружили взрывчатку.