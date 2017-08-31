Завтра спикер литовского Сеймаса посетит админграницу с оккупированным Крымом

Председатель Сеймаса Литвы Викторас Пранцкетис в пятницу, 1 сентября, посетит административную границу с оккупированным Россией Крымом в Херсонской области. Об этом он заявил сегодня во время брифинга в Киеве, передает РБК-Украина.

"Действительно, мы завтра отбываем на линию разграничения с Крымом для того, чтобы продемонстрировать, что мы не признаем и никогда не признаем агрессивные действия России", - заявил Пранцкетис.

По его словам, Литва всегда была благодарна Соединенным Штатам Америки за непризнание оккупации Литвы Советским Союзом, поэтому сейчас Литва готова сделать то же самое для Украины.

Напомним, специальный представитель Госдепа по Украине Курт Волкер заявил, что США выступают против "замораживания" вопроса аннексии Крыма.