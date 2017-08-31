Порошенко распорядился выделить гуманитарную помощь Грузии

Президент Петр Порошенко в четверг, 31 августа, подписал указ о предоставлении Грузии гуманитарной помощи на ликвидацию последствий лесного пожара в горной местности в районе Абастумани. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Порошенко поручил Кабинету министров позаботиться о предоставлении гуманитарной помощи Грузии.

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"С целью содействия в преодолении чрезвычайной ситуации в Грузии в результате масштабного пожара, Кабинет министров должен безотлагательно обеспечить предоставление гуманитарной помощи Грузии", - говорится в сообщении.

Напомним, ГСЧС направила пожарный самолет в Грузию для оказания в тушении лесного пожара в горной местности в районе Абастумани.