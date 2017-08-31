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Главная » Страна » Организатор сепаратистского референдума признал, что Россия "кинула" Донбасс
Организатор сепаратистского референдума признал, что Россия "кинула" Донбасс
Роман Лягин / Фото: Газета.Ру
Ситуация в Донбассе

Организатор сепаратистского референдума признал, что Россия "кинула" Донбасс

Роман Лягин заявил, что нормальная жизнь для региона возможна только в составе Украины

31.08.17 192
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Бывший глава "ЦИК" сепаратистов и "экс-министр труда и социальной политики ДНР" Роман Лягин заявил, что Россия предала жителей Донбасса, а нормальная жизнь для региона возможна только в составе Украины. Об этом он написал в Facebook.

"Я, организатор референдума и ответственный за срыв украинских выборов 2014-го, делал то, что делал, по убеждениям, искренне и с полной отдачей! Потому что верил в Россию, которая нас не бросит. Но она бросила, причем под танки! Тысячи людей забивают, как скот, для телевизионной картинки", – заявил Лягин.

Он констатировал, что Донбассу не суждено пройти путь аннексированного бескровно Крыма.

"Нас предали и продали! За что боролись и умирали!?.. Пусть каждый сам себе ответит. И что, все было бесполезно!? Да, России, которую мы себе представляли, нет, а может и никогда не было. Для возвращения нормальной жизни, восстановления работы предприятий, неизбежно возвращение в Украину. Донбасс – это Украина!", – заявил экс-чиновник "ДНР".

В предыдущих своих публикациях бывший функционер сепаратистов уже не раз критиковал Путина и сожалел, что не может легко ездить в аннексированный Крым.

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