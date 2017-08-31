Главе аппарата КГГА вручили подозрение в подделке диплома

Руководителю аппарата Киевской городской государственной администрации предъявили подозрение по факту использования поддельного диплома Львовского национального университета им. Ивана Франко. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева.

"По согласованию Киевской местной прокуратуры №10 руководителю аппарата Киевской городской государственной администрации (КГГА) 31.08.2017 объявлено подозрение по факту использования заведомо подложного документа, а именно диплома Львовского национального университета имени Ивана Франко, и содействия в изготовлении этого поддельного документа", - говорится в сообщении.

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Действия чиновника квалифицированы по ч. 4 ст. 358 (использование заведомо поддельного документа, наказывается штрафом до 50 необлагаемых минимумов (850 грн) или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет) и ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358 (пособничество в подделке официального документа, наказывается штрафом до тысячи необлагаемых минимумов (17 тыс. гривен) или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет) Уголовного кодекса Украины.

После вручения подозрения чиновника допросили в качестве подозреваемого, однако от дачи показаний он отказался, ссылаясь на положения ст. 63 Конституции Украины. В настоящее время досудебное расследование продолжается.

Напомним, что согласно распоряжению городского головы, с 7 июня руководитель аппарата КГГА Владимир Бондаренко отстранен от исполнения должностных обязанностей "до завершения официальных проверок и расследований, связанных с обнародованием информации о якобы использовании поддельных документов".

Поводом послужило журналистское расследование, обнародованное в начале мая. В архиве ЛНУ журналистам сообщили, что Бондаренко не заканчивал обучение и не получал диплом, а в архиве КНУ показали копию диплома бакалавра, якобы выданного Бондаренко Львовским университетом.