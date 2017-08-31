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Главная » Страна » Бывший генсек НАТО раскритиковал "украинское" заявление Юнкера

Бывший генсек НАТО раскритиковал "украинское" заявление Юнкера

Бывший генсек НАТО раскритиковал "украинское" заявление Юнкера
Андерс Фог Расмуссен / wikipedia.org

Слова президента Еврокомиссии отталкивают ищущих европейского будущего, и подрывают способность ЕС трансформировать страны-соседи

31.08.17 858
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Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен раскритиковал недавнее высказывание президента Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера об Украине. Об этом он написал в Twitter.

"Вызывают беспокойство комментарии Юнкера об Украине. Они отталкивают тех, кто ищет европейского будущего, и подрывают способность ЕС трансформировать страны-соседи", – написал Расмуссен.

По его мнению, Юнкер мог бы вместо этого "признать, что безопасность Украины критична для безопасности ЕС, а конфликт на пороге Евросоюза оказывает влияние на нас всех".

Напомним, президент Петр Порошенко в День независимости 24 августа заявил, что Украина идет к обретению полноценного членства в ЕС и НАТО.

В то же время Жан-Клод Юнкер на ежегодной конференции послов ЕС в Брюсселе на этой неделе, комментируя слова "своего друга Порошенко", не согласился с тем, что Украина близка к членству в ЕС и НАТО.

"На данный момент это ни то и ни другое; и все должны знать это", – заявил Юнкер.

Представитель Украины при ЕС Николай Точицкий обратился к руководству Еврокомиссии с просьбой дать разъяснения по поводу этих высказываний. Украинский дипломат указал, что на самом деле в выступлении по случаю 26-й годовщины Независимости Украины президент страны говорил о "неизменности стратегического курса Украины на интеграцию в европейские и евроатлантические структуры".

Слова Юнкера были широко растиражированы кремлевскими СМИ.

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