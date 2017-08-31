Бывший генсек НАТО раскритиковал "украинское" заявление Юнкера

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен раскритиковал недавнее высказывание президента Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера об Украине. Об этом он написал в Twitter.

"Вызывают беспокойство комментарии Юнкера об Украине. Они отталкивают тех, кто ищет европейского будущего, и подрывают способность ЕС трансформировать страны-соседи", – написал Расмуссен.

По его мнению, Юнкер мог бы вместо этого "признать, что безопасность Украины критична для безопасности ЕС, а конфликт на пороге Евросоюза оказывает влияние на нас всех".

Worrying #Ukraine comments by @JunckerEU yday. Pushing away those seeking a European future undermines EU power to transform neighbourhood. pic.twitter.com/rRqjEZK0W4 — AndersFogh Rasmussen (@AndersFoghR) 30 августа 2017 г.

.@JunckerEU could have recognised that #Ukraine's security is critical to EU security & the conflict on the EU's doorstep affects us all. — AndersFogh Rasmussen (@AndersFoghR) 30 августа 2017 г.

Напомним, президент Петр Порошенко в День независимости 24 августа заявил, что Украина идет к обретению полноценного членства в ЕС и НАТО.

В то же время Жан-Клод Юнкер на ежегодной конференции послов ЕС в Брюсселе на этой неделе, комментируя слова "своего друга Порошенко", не согласился с тем, что Украина близка к членству в ЕС и НАТО.

"На данный момент это ни то и ни другое; и все должны знать это", – заявил Юнкер.

Представитель Украины при ЕС Николай Точицкий обратился к руководству Еврокомиссии с просьбой дать разъяснения по поводу этих высказываний. Украинский дипломат указал, что на самом деле в выступлении по случаю 26-й годовщины Независимости Украины президент страны говорил о "неизменности стратегического курса Украины на интеграцию в европейские и евроатлантические структуры".

Слова Юнкера были широко растиражированы кремлевскими СМИ.