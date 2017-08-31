После заявлений Зеркаль украинского дипломата вызвали в МИД Беларуси

Критика со стороны замглавы МИД Украины прозвучала на фоне исчезновения в Беларуси украинца Павла Гриба

Министерство иностранных дел Беларуси вызвало украинского дипломата Валерия Джигуна после заявлений, которые прозвучали вчера, 30 августа, от замглавы МИД Украины Елены Зеркаль по поводу исчезновения в Беларуси Павла Гриба. Об этом сообщает TUT.BY со ссылкой на пресс-секретаря МИД Беларуси Дмитрия Мирончика.

Критика прозвучала на фоне исчезновения в Беларуси 19-летнего украинца Павла Гриба, родственники которого подозревают ФСБ России в похищении парня из Гомеля.

"Украинского дипломата Валерия Джигуна вызвали в МИД Беларуси, чтобы довести "бесперспективность угроз и неприемлемость высказываний", которые прозвучали вчера из уст замглавы МИД Украины Елены Зеркаль", - говорится в сообщении.

Зеркаль сказала, что Беларусь только на словах ведет себя как партнер, а на деле "действует совсем иначе".

Ранее сообщалось, что в МИД Беларуси получили ноту Украины по поводу пропавшего украинца Павла Гриба, однако никакой новой информации не предоставили.