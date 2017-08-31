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Главная » Страна » Британия не хочет после Brexit выполнять финансовые обязательства ЕС по Украине

Британия не хочет после Brexit выполнять финансовые обязательства ЕС по Украине

Британия не хочет после Brexit выполнять финансовые обязательства ЕС по Украине
Фото: Shutterstock

Все страны-члены Евросоюза гарантировали долгосрочные кредиты для Украины

31.08.17 43
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Великобритания не хочет придерживаться финансовых обязательств в отношении третьих стран после выхода из состава Евросоюза, в том числе в отношении Украины. Об этом заявил главный переговорщик ЕС в переговорах по Brexit Мишель Барнье на пресс-конференции в Брюсселе, передает Европейская правда.

"Британия дала понять, что их обязательства будут ограничены последним вкладом в бюджет ЕС до выхода из блока. Но мы до сих пор имеем обязательства перед третьими странами. Например, мы вместе гарантировали долгосрочные кредиты для Украины", - сказал Барнье.

"Мы также вместе поддержали развитие Африки и Тихоокеанских стран через Европейский фонд развития. На этой неделе стало понятно, что Британия не считает юридически обязательным придерживаться этих обязательств после выхода из ЕС", - добавил он.

Он также напомнил, что страны ЕС обязались поддерживать проекты инновационных технологий и "зеленую" энергию до 2020 года, но Великобритания также не будет в них участвовать.

Барнье отметил, что налогоплательщики 27 стран ЕС не должны платить за обязательства, взятые 28 странами.

Напомним, на переговорах по Brexit стороны, в частности, пытаются решить вопрос прав граждан ЕС и Великобритании, которые живут за границей, финансового урегулирования и границы Ирландии и Северной Ирландии.

Европейский Союз хочет урегулировать все вопросы "развода" с Британией, включая вопросы платы Лондона за выход из блока, прежде чем начать согласовывать будущие торговые отношения.

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