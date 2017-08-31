Столичные власти требуют сфотографировать общественные туалеты

До 22 сентября коммунальные предприятия Киева должны подготовить информацию для КГГА об общественных туалетах.
Так, первый заместитель главы КГГА Геннадий Плис дал поручение изучить, сколько таких объектов в Киеве (функционирующих и не функционирующих), какую площадь они занимают и у кого на балансе числятся.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сходить в столичный общественный туалет станет дороже
"Прошу провести обследование всех общественных туалетов коммунальной собственности территориальной общины Киева и до 22 сентября 2017 года предоставить информацию по форме, которая прилагается, с добавлением фотофиксации каждого объекта", - сказано в документе.
Напомним, сегодня последний день обмена зеленых жетонов на синие в киевском метро.