Утвержден график организации проведения первых местных выборов в Украине

Центральная избирательная комиссия утвердила Календарный план основных организационных мероприятий по подготовке и проведению первых местных выборов 29 октября 2017 года.

Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.

В частности, до 16 сентября районные избирательные комиссии должны создать сельские, поселковые, городские избирательные комиссии (ТИК) и сформировать их состав. До 20 сентября территориальные избирательные комиссии должны создать одномандатные, территориальные избирательные округа для проведения первых местных выборов.

До 18 сентября общественные организации, к уставной деятельности которых относятся вопросы избирательного процесса и наблюдения за ним, зарегистрированные в установленном законом порядке могут обратиться в ЦИК с ходатайствами о разрешении иметь официальных наблюдателей на первых местных выборах.

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Кроме того, согласно Календарному плану, 25 сентября начинается процесс выдвижения кандидатов в депутаты, кандидатов на должность сельского, поселкового, городского головы на соответствующих первых местных выборах.

Представление в ТИК документов для регистрации кандидатов продлится до 4 октября включительно. А до 5 октября включительно территориальные избирательные комиссии будут принимать решение о регистрации кандидатов или об отказе в ней.

До 11 октября включительно ТИК должны утвердить текст избирательного бюллетеня по выборам.

Кроме того, ЦВК определила количество территориальных, одномандатных избирательных округов, образуемых сельскими, поселковыми, городскими избирательными комиссиями для организации первых местных выборов. Их количество составит 4506.

Также своим постановлением ЦИК утвердила распределение субвенции из госбюджета местным бюджетам на подготовку и проведение выборов на общую сумму 55 млн 138 тыс. 900 гривен и на изготовление органами ведения Государственного реестра избирателей списков избирателей, а также именных приглашений для подготовки и проведения этих выборов на общую сумму 241 тыс.