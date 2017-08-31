Кличко хочет лично провести экскурсию аналитику The Economist

Соответствующее письмо в адрес Копстейка обнародовало посольство Украины в Великобритании в микроблоге Twitter.

Письмо стало реакцией на недавний рейтинг самых комфортных для жизни городов мира, составленный The Economist, в котором лидирующую позицию занял Мельбурн, а Киев занял место в последней десятке.

"К сожалению, у меня сложилось впечатление, что вы никогда не были в нашем прекрасном европейском городе, который ежегодно проводит многочисленные международные события высокого уровня, как например: два песенных конкурса "Евровидение" (2005 и 2017 г.), Евро-2012, много международных и европейских спортивных чемпионатов, не говоря уже о миллионах туристов, посещающих Киев ежегодно", - сказано в письме.

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В связи с этим Кличко пригласил аналитика посетить Киев в любое удобное для него время.

"В случае если Вы примете мое приглашение, я лично проведу вам экскурсию по городу с большим удовольствием", - пообещал мэр Киева.

Напомним, Кабмин уменьшил субвенции для столицы.