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Главная » Страна » Аксенов боится наплыва в Крым жителей Донбасса
Ситуация в Донбассе

Аксенов боится наплыва в Крым жителей Донбасса

Аксенов боится наплыва в Крым жителей Донбасса
Фото из открытых источников

А также "Правого сектора" и "крымско-татарского батальона"

31.08.17 70
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По мнению главы оккупированного Крыма Сергея Аксенова, в регионе существует ряд "угрозообразующих факторов".

К таковым он отнес миграцию на полуостров жителей Юго-Востока Украины.

Об этом он заявил на выездном совместном заседании антитеррористических комиссий в Крыму и Краснодарском крае.

"В частности, это проведение украинской армией вблизи наших границ операции на юго-востоке Украины и массовая иммиграция населения из районов ведения боевых действий в Россию, в том числе в Республику Крым", — цитирует Росбалт Аксенова.

Кроме того, по его словам, опасность несет в себе и "дислокация на границе с Крымом боевиков "Правого сектора" и "крымско-татарского батальона".

Напомним, Freedom House объяснила публикацию карты с "российским" Крымом.

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