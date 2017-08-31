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Главная » Страна » Киев по-дружески попросил Варшаву не изображать Львов на новых паспортах

Киев по-дружески попросил Варшаву не изображать Львов на новых паспортах

Киев по-дружески попросил Варшаву не изображать Львов на новых паспортах
Фото из открытых источников

Решать такие вопросы нужно в духе добрососедства, считают в МИД

31.08.17 2504
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Украина призвала Польшу по-дружески решить вопрос относительно изображения на новых польских паспортах Мемориала орлят во Львове, сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

Как передает УНИАН, с соответствующей просьбой глава МИД Украины Павел Климкин обратился к польскому коллеге Витольду Ващиковскому на заседании стран Вышеградской группы и Восточного партнерства в Будапеште 31 августа.

"Украинская сторона отметила противоречивости идеи относительно изображения кладбища орлят во Львове на новых польских паспортах и подчеркнула о необходимости решения этого вопроса в духе добрососедства", - говорится в сообщении. 

Напомним, Польша планирует в 2018 году изменить дизайн паспорта в честь 100-й годовщины независимости. Среди предложенных мотивов - изображение Мемориала орлят во Львове и вильнюсская Острая брама (Ворота Аушрос), что вызвало неоднозначную реакцию Литвы. 

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