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Безопасность в День знаний обеспечат около 15 тысяч полицейских

Безопасность в День знаний обеспечат около 15 тысяч полицейских
Фото: Нацполиция Украины

Они охватят почти 15 тысяч школ по всей Украине

31.08.17 14
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За порядком во время мероприятий ко Дню знаний, 1 сентября 2017 года, будут следить около 15 тыс. полицейских.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции Украины.

"Для почти 4 миллионов украинских школьников уже завтра начнется учебный год, из них более 400 тысяч - первоклассники. Полиция в этот день будет обеспечивать правопорядок в почти 15 тысячах школ по всей Украине. Для охраны общественного порядка в этот день будет задействовано около 15 тысяч сотрудников полиции", - говорится в сообщении.

В частности, к охране правопорядка будут привлечены сотрудники ювенальной и патрульной полиции, участковые офицеры, а также школьные офицеры полиции.

Напомним, Фокус разбирался, чему родители и дети учат друг друга.

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