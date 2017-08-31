Безопасность в День знаний обеспечат около 15 тысяч полицейских

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции Украины.

"Для почти 4 миллионов украинских школьников уже завтра начнется учебный год, из них более 400 тысяч - первоклассники. Полиция в этот день будет обеспечивать правопорядок в почти 15 тысячах школ по всей Украине. Для охраны общественного порядка в этот день будет задействовано около 15 тысяч сотрудников полиции", - говорится в сообщении.

В частности, к охране правопорядка будут привлечены сотрудники ювенальной и патрульной полиции, участковые офицеры, а также школьные офицеры полиции.

Напомним, Фокус разбирался, чему родители и дети учат друг друга.