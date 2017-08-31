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Главная » Страна » Гройсману нужно еще 50 млн евро на энергоэффективность

Гройсману нужно еще 50 млн евро на энергоэффективность

Гройсману нужно еще 50 млн евро на энергоэффективность

Правительство рассчитывает на завершение всех переговорных формальностей уже до конца года

31.08.17 200
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман провел телефонный разговор с вице-президентом Европейской комиссии Марошем Шевчовичем, во время которого стороны обсудили вопросы формирования Фонда энергоэффективности Украины и отдельные аспекты финансовой поддержки украинских реформ.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Гройсман напомнил, что в июне Верховная Рада Украины приняла три законопроекта, которые касаются сферы учета энергоресурсов, внедрения механизмов и технологий экономии и эффективного использования энергии, а также функционирования Фонда энергоэффективности.

"Мы также благодарны за предварительное решение Еврокомиссии выделить 50 млн евро на поддержку Фонда энергоэффективности и рассчитываем на завершение всех переговорных формальностей уже до конца года. Со своей стороны могу заверить, что правительство продолжит реформы в сфере энергоэффективности, чтобы в следующем году мы смогли получить дополнительную финансовую помощь ЕС в объеме еще 50 млн евро", – сказал Гройсман.

Напомним, Гройсман представил ключевые законопроекты на следующую сессию ВР.

 

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