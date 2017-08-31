Гройсману нужно еще 50 млн евро на энергоэффективность

Правительство рассчитывает на завершение всех переговорных формальностей уже до конца года

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман провел телефонный разговор с вице-президентом Европейской комиссии Марошем Шевчовичем, во время которого стороны обсудили вопросы формирования Фонда энергоэффективности Украины и отдельные аспекты финансовой поддержки украинских реформ.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Гройсман напомнил, что в июне Верховная Рада Украины приняла три законопроекта, которые касаются сферы учета энергоресурсов, внедрения механизмов и технологий экономии и эффективного использования энергии, а также функционирования Фонда энергоэффективности.

"Мы также благодарны за предварительное решение Еврокомиссии выделить 50 млн евро на поддержку Фонда энергоэффективности и рассчитываем на завершение всех переговорных формальностей уже до конца года. Со своей стороны могу заверить, что правительство продолжит реформы в сфере энергоэффективности, чтобы в следующем году мы смогли получить дополнительную финансовую помощь ЕС в объеме еще 50 млн евро", – сказал Гройсман.

Напомним, Гройсман представил ключевые законопроекты на следующую сессию ВР.