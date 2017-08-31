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Штепу перевели в ШИЗО

Штепу перевели в ШИЗО

Экс - глава Славянска отсидит в штрафном изоляторе 10 суток

31.08.17 185
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Бывшая городская голова Славянска Неля Штепа переведена в штрафной изолятор Харьковского СИЗО.

Об этом заявил ее адвокат Дмитрий Марченко, передает Укринформ.

"Штепе в третий раз с начала недели изменили условия содержания в СИЗО: ее перевели на 10 дней в штрафной изолятор. За то, что она отказалась покидать дежурную камеру после 22:00", - отметил он.

В то же время, по его словам, накануне Октябрьский райсуд Харькова удовлетворил жалобу защиты на условия содержания Штепы и отсутствие медицинской помощи и приказал обеспечить приемлемые условия для арестованной.

Напомним, ГПУ обнародовала видео избиения арестантов в Одесском СИЗО.

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