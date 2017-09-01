Около 4 тысяч человек пострадали после взрывов в Балаклее

На данный момент рассмотрено 2707 заявлений от пострадавших на общую сумму 37,175 млн грн

В результате взрывов на военном арсенале в Балаклее Харьковской области пострадали 3908 жителей города.

Об этом заявил городской голова Иван Столбовой.

Как сообщает Харьковская облгосадминистрация, 3109 пострадавших обратились к местным властям за материальной помощью для восстановления жилья. На данный момент рассмотрено 2707 заявлений на общую сумму 37,175 млн грн. Другие заявления обещают рассмотреть в течение двух недель.

По словам председателя РГА Степана Масельского, в районе заменено 52,1 тыс. кв. м кровли, уставлены 7,5 тыс. окон, 625 дверей. В девяти многоквартирных домах укрепили фундамент и стены.

Полностью готовы к работе школы №3 и №6 и Яковенковская школа.

В частном секторе планируют до 5 сентября закончить ремонт еще 60 домов.

Напомним, что в ночь на 23 марта на складах хранения боеприпасов недалеко от Балаклеи Харьковской области, начался пожар. Были эвакуированы 20 тысяч человек.